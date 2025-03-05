Путин: паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме
Президент особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил Путин.
Президент особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах. Он добавил, что нужно наращивать работу ведомства по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан.
В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.
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