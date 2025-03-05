«Заморозили каналы»: США перестали предоставлять разведданные Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 41 0

Financial Times: США перестали предоставлять разведданные Украине

США перестали предоставлять разведданные Украине

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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При этом Вашингтон продолжает передавать информацию своим ближайшим союзникам.

США перестали предоставлять разведданные Киеву, однако продолжают передавать информацию о России и Украине своим ближайшим союзникам. Об этом сообщает Financial Times.

«Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Украине. Но… США все еще предоставляют разведданные о России и Украине ближайшим союзникам, в том числе Британии», — отмечает издание, ссылаясь на чиновников.

Прежде издание сообщало, что Соединенные Штаты могут запретить Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне приостановки США военной помощи Киеву.

По информации The Wall Street Journal, после напряженной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп поручил своим советникам по национальной безопасности рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения военной помощи Украине.

По данным издания, вскоре после конфликта Трамп отдал указание проверить, насколько реально остановить поставки оружия в Украину как на временной, так и на постоянной основе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что речь Трампа в конгрессе США вызвала хаос среди демократов.

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