Женщина, которая рискнула: Валентина Терешкова отмечает день рождения
Валентина Терешкова отмечает день рождения
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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В космический отряд она попала в 1962-м, а уже через год отправилась на орбиту!
В ее честь названы улицы, музеи, парки, кратер на Луне и малая планета! Сегодня день рождения отмечает первая женщина-космонавт — легендарная Валентина Терешкова.
В космический отряд она попала в 1962-м, а уже через год отправилась на орбиту. Через трое суток ее позывной «Чайка» узнал весь мир.
Валентина Терешкова стала не просто первой, но и до сих пор остается единственной женщиной, которая полетела в космос в одиночку!
После возвращения на Землю она целиком посвятила себя общественной работе, где тоже преуспела. Много лет работала в Центре подготовки космонавтов, а сейчас — депутат Госдумы.
Валентина Терешкова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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