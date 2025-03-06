Женщина, которая рискнула: Валентина Терешкова отмечает день рождения

Эфирная новость 38 0

Валентина Терешкова отмечает день рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В космический отряд она попала в 1962-м, а уже через год отправилась на орбиту!

В ее честь названы улицы, музеи, парки, кратер на Луне и малая планета! Сегодня день рождения отмечает первая женщина-космонавт — легендарная Валентина Терешкова.

В космический отряд она попала в 1962-м, а уже через год отправилась на орбиту. Через трое суток ее позывной «Чайка» узнал весь мир.

Валентина Терешкова стала не просто первой, но и до сих пор остается единственной женщиной, которая полетела в космос в одиночку!

После возвращения на Землю она целиком посвятила себя общественной работе, где тоже преуспела. Много лет работала в Центре подготовки космонавтов, а сейчас — депутат Госдумы.

Валентина Терешкова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
В результате атаки ВСУ на Донецк пострадали три человека
9:18
Голая соль, ртуть и не только: чем опасны сушеные снеки к пиву
9:18
Жене или любовнице: как мужчины выбирают цветы на 8 Марта
9:16
«У тебя в комнате будет жить»: Оксана Самойлова купила 5-летнему сыну корову
9:00
«При взгляде на него я наполняюсь нежностью»: Елка рассказала о возлюбленном
8:59
Опять сорвался: почему так сложно сидеть на диете и питаться правильно

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской