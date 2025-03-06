Любовь или прикрытие? Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

Любовь или прикрытие: Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

Фото: Zabulon Laurent/ABACA/ТАСС

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Разница в возрасте знаменитостей составляет десять лет.

Модель Елена Перминова впервые вышла в свет в компании молодого манекенщика. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Бывшая жена бизнесмена Александра Лебедева — 38-летняя Елена Перминова пришла на гала-ужин в Лувр в рамках Недели моды Парижа в сопровождении коллеги — 28-летнего Тараса Романова.

Знаменитостей уже какое-то время подозревают в романтической связи. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что модели лишь играют роли возлюбленных, прикрывая другие отношения Перминовой.

Некоторые считают, что у Елены роман с генеральным директором компании интернет-коммуникаций Владимиром Табаком, который находится под западными санкциями.

В браке с Лебедевым модель прожила 19 лет, но в конце 2024 года пара объявила о расставании. В этом союзе родились четверо детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бывший муж забрал детей у модели Елены Перминовой после развода. Предприниматель Лебедев опубликовал видео с отдыха в Дубае в компании наследников, в то время как манекенщица путешествовала по Мексике.

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Любовь или прикрытие? Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

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