Бывший муж забрал детей у модели Елены Перминовой после развода: «Бродили по улицам»

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Олигарх Лебедев забрал четверых детей у модели Елены Перминовой после развода

Олигарх Александр Лебедев забрал детей у модели Перминовой после расставания

Фото: www.globallookpress.com/© Panoramic

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Их отношения длились 19 лет.

Олигарх Александр Лебедев забрал четверых детей у модели Елены Перминовой после разрыва. О том, как прошли новогодние каникулы с чадами, он написал в соцсети.

«Вот такой у нас был Новый год. Всей семьей отмечали в Дубае за традиционными дубайскими развлечениями: выбирали подарки в shopping mall (торговом центре. — Прим. ред.), бродили по улицам и нежились в кровати по утрам», — написал Лебедев.

При этом олигарх опубликовал кадры с детьми из Дубая. В то же время сама Перминова отдыхает в Мексике, куда полетела с друзьями. В соцсетях модель публикует кадры, как развлекается в ночных клубах.

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О разрыве с Лебедевым, отцом своих детей, Перминова сообщила в конце декабря 2024 года. Их отношения длились 19 лет. Однако, как подчеркнула в публикации сама модель, «даже самые красивые истории заканчиваются». По ее словам, за время отношений было много доброго и хорошего, но самое главное — их дети.

«Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем», — написала Перминова.

При этом она отказалась называть причины расставания, указав на то, что личное всегда будет личным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым обращалась к профессиональному психологу. Помощь специалиста ей понадобилась, чтобы легче преодолеть непростой жизненный период.

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