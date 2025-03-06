Фастфуд или эволюция? Почему у зумеров перестали расти зубы мудрости

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Анна Криушина
Анна Криушина 34 0

Стоматолог Абакарова: из-за фастфуда у зумеров пропадают зубы мудрости

Мягкая еда и фастфуд: как изменилась челюсть современного человека

Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

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Стоматолог объяснила причины исчезновения «восьмерок» у поколения Z.

У представителей молодого поколения все реже прорезываются зубы мудрости, это связано с изменением пищевых привычек и эволюционными процессами, рассказала стоматолог Аида Абакарова в интервью Life.ru.

В древности люди питались преимущественно твердой и сырой пищей, что требовало активного участия всех зубов, включая «восьмерки». Однако с развитием цивилизации еда стала мягче, а с появлением фастфуда и вовсе изменилась структура рациона.

Современные люди, особенно молодежь, все реже употребляют твердую пищу, что привело к уменьшению челюсти и лица в целом.

«Для зубов мудрости просто не остается места, так как челюсть стала меньше», — пояснила Абакарова.

Она также отметила, что это естественный процесс, связанный с адаптацией организма к новым условиям жизни. Тем не менее, стоматолог подчеркнула важность сбалансированного питания, включающего твердую пищу, для поддержания здоровья зубов и челюстей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жителя Подмосковья, который несколько лет прожил с молочным зубом в носу.

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