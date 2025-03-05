Юноша из Подмосковья годами жил с молочным зубом в носу

|
Анна Криушина
Анна Криушина 28 0

У жителя Подмосковья врачи нашли молочный зуб в носу

Юноша из Подмосковья годами жил с молочным зубом в носу

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необычная находка удивила даже опытных врачей.

Молодой человек из Подмосковья обратился к врачам с жалобами на хронический насморк, который не удавалось вылечить. После обследования медики обнаружили в его носовой полости костное образование. Во время операции ЛОР-врачи извлекли инородное тело, которое оказалось… молочным зубом.

По словам специалистов, зуб находился в носу пациента долгие годы и успел покрыться грибковым содержимым. После удаления инородного тела юноше провели обработку носовой полости, а затем оставили под наблюдением врачей на несколько дней. Сейчас пациент уже выписан и чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые распространенные ошибки при чистке зубов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
В Доме музыки представили посвященную женщинам программу «Вечеров в Английском зале»
22:30
Роспатент отказался регистрировать торговую марку певца SHAMAN «Я русский»
22:12
Юноша из Подмосковья годами жил с молочным зубом в носу
21:53
Перенесла операцию: что сейчас с девушкой, в которую стреляли в Петербурге
21:37
Эндокринолог предупреждает: протеиновые батончики мешают похудеть
21:20
Новые геополитические планы: как прошло выступление Трампа перед Конгрессом США

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овечкин снова забил, но «Вашингтон» проиграл: до рекорда Гретцки 10 шайб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской