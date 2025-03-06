Вместе только в кадре? Пэрис Хилтон обвинили в плохом воспитании детей

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Анна Криушина
Анна Криушина 30 0

Пэрис Хилтон обвинили в том, что она проводит время с детьми только ради видео

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/C Flanigan/imageSPACE; TikTok/@parishilton; 5-tv.ru

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Певица оказалась в центре скандала из-за того, что годовалая дочка практически не знает свою маму.

Пэрис Хилтон, известная светская львица и медийная личность, столкнулась с волной критики после обвинений в том, что она использует детей для создания идеального образа в социальных сетях. Издание PeopleTalk отметило, что звезда часто публикует фото и видео с детьми, но вне кадра редко общается с наследниками.

На одном из последних видео Пэрис с дочерью Лондон подписчикам показалось, что девочка не обращает никакого внимания на маму и как будто больше привязана к своей няне.

Критики утверждают, что Пэрис использует детей как часть своего имиджа, чтобы поддерживать образ заботливой и доброй личности. Некоторые даже предположили, что такие посты носят исключительно рекламный характер, чтобы привлечь внимание к ее проектам или брендам.

Сама Хилтон пока не прокомментировала эти обвинения, однако ее поклонники встали на защиту звезды, утверждая, что она искренне любит своих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Пэрис Хилтон лишилась дома из-за пожаров в Калифорнии.

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