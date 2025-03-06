Секрет здоровья и долголетия: диетолог рассказала о пользе зеленого чая

Как напиток влияет на похудение?

Зеленый чай снижает риск рака и болезней сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Екатерина Шебедя.

По словам специалиста, в зеленом чае содержится большое количество природных антиоксидантов полифенолов. Кроме того, этот напиток богат витаминами группы В, С и А. Он поможет не только укрепить иммунитет, но и работу пищеварительной, нервной и кровеносной системы. Благоприятно воздействует зеленый чай также на здоровье кожи и волос.

Не менее богат зеленый чай микроэлементами — в нем есть калий, медь, магний, фтор, цинк, магний и многие другие.

Диетолог отметила, что особую пользу в напитке оказывают антиоксиданты, так как при употреблении зеленого чая связываются и выводятся свободные радикалы.

«Существуют исследования, которые говорят о том, что кахетины могут помочь снизить риск таких заболеваний, как рак простаты и молочной железы. Также зеленый чай снижает риск возникновения диабета второго типа, болезни сердца и сосудов», — рассказала Шебедя.

Кроме того, антиоксиданты защищают организм от старения и хорошо справляются с воспалениями. Зеленый чай также может прийти на помощь на тем, кто борется с акне и другими проблемами кожи.

Многие могли заметить ощущение бодрости после употребления напитка — такой эффект достигается благодаря содержанию в нем кофеина. Данное вещество также улучшает работу мозга и стимулирует выработку дофамина.

Благодаря своему составу зеленый чай помогает худеющим людям быстрее увидеть результат на весах. Напиток ускоряет метаболические процессы в организме. Кроме того, зеленый чай очень низкокалорийный — в одной чашке содержится всего 2,4 килокалории. Поэтому, если заменить привычные соки и газировки чаем, это поможет ускорить процесс похудения.

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