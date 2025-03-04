Кладезь витаминов и минералов: какие продукты наиболее полезны для печени

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Гепатолог Бутенко рекомендовала есть авокадо и ягоды для здоровья печени

Гастроэнтеролог рассказала о полезных для печени продуктах

Фото: www.globallookpress.com/Виктор Лисицын

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Некоторые значительно снижают развитие рака.

Самыми полезными продуктами для печени являются ягоды и авокадо. Об этом рассказала врач-гепатолог Елена Бутенко в беседе с изданием Газета.ру.

«В первую очередь это авокадо. Этот уникальный продукт содержит много мононенасыщенных жиров, которые замедляют процессы повреждения печени и помогают ей быстрее восстановиться при вредных влияниях окружающей среды. Этот экзотический фрукт содержит очень много клетчатки, антиоксидантов, комплекс витаминов и минералов», — объяснила эксперт.

Кроме того, полезное воздействие на печень оказывают овсяная крупа и ягоды, в частности клубника, малина, земляника, виноград, черника и арбуз. Именно он содержит в себе много жидкости, которая помогает выводить токсины и шлаки из организма.

Отдельно гепатолог отметила пользу зеленого чая. За счет антиоксидантов он значительно снижает развитие рака печени, а также воспалительные и окислительные процессы.

Бутенко посоветовала и обратить внимание на грейпфрут. В нем содержатся вещества, помогающие защищать организм от повреждения вредными веществами, стимулировать регенерацию, а также восстанавливать гепатоциты. Помимо этого, употребление грейпфрута способствует похудению и снижению содержания вредных жиров в печени.

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