Президент Франции вполне может связаться с лидером РФ и прояснить все вопросы, уточнил глава МИД страны.
Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru
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Россия считает ядерную риторику президента Франции Эммануила Макрона — угрозой для государства. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время общения с журналистами по итогам пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
Лавров отметил, что такие заявления от лидера европейского государства просто-напросто неприемлемы. Тот факт, что Макрон собирает встречу руководителей генштабов стран Запада и настаивает на использовании ядерного оружия против РФ — это серьезный звонок.
«В отличие от своих предшественников в виде Наполеона и Гитлера, которые тоже хотели с Россией воевать, господин Макрон не очень изящно поступает. Так как те прямо говорили — надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого», — отметил глава российского МИДа.
Министр иностранных дел страны также особо подчеркнул, что все нервозные заявления французского президента по поводу подготовки Россией войны со странами Евросоюза — это чушь.
Накануне Макрон выступил с обращением к гражданам своего государства и призвал начать диалог об использовании Францией ядерного оружия против других стран.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Франция и Великобритания разработают мирный план по Украине и представят президенту США Дональду Трампу.
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