Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 11 0

В результате аварии шесть пассажиров автобуса погибли.

Пострадавший столкновении автобусов в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Ченчик

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Один из четырех человек, пострадавших в аварии в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Тяжелая, страшная катастрофа вчера произошла на дороге, ведущей к Новому Осколу. Шесть человек погибли, четверо получили ранения — трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

На днях, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа автобусы моделей Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai врезались друг в друга.

Шесть пассажиров, находящиеся в первом транспортном средстве, погибли. Еще четверо были экстренно госпитализированы. Гладков подчеркнул, что врачи делают все, чтобы им помочь. При этом о возможных пострадавших автобуса Hyundai не сообщалось.

Пресс-служба МВД в социальной сети отметила, что на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, разбирающиеся в ситуации. Причины аварии все еще выясняются.

Гладков отметил, что поговорил с водителем микроавтобуса. Тот винит в случившемся себя. Однако губернатор не спешит делать такие выводы, поскольку во всем будут разбираться следственные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Владимирской области два человека погибли при столкновении грузовиков.

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