Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии
В результате аварии шесть пассажиров автобуса погибли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Ченчик
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Один из четырех человек, пострадавших в аварии в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Тяжелая, страшная катастрофа вчера произошла на дороге, ведущей к Новому Осколу. Шесть человек погибли, четверо получили ранения — трое находятся до сегодняшнего момента в больнице, один из них в тяжелом состоянии», — сказал он.
На днях, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа автобусы моделей Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai врезались друг в друга.
Шесть пассажиров, находящиеся в первом транспортном средстве, погибли. Еще четверо были экстренно госпитализированы. Гладков подчеркнул, что врачи делают все, чтобы им помочь. При этом о возможных пострадавших автобуса Hyundai не сообщалось.
Пресс-служба МВД в социальной сети отметила, что на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, разбирающиеся в ситуации. Причины аварии все еще выясняются.
Гладков отметил, что поговорил с водителем микроавтобуса. Тот винит в случившемся себя. Однако губернатор не спешит делать такие выводы, поскольку во всем будут разбираться следственные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Владимирской области два человека погибли при столкновении грузовиков.
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