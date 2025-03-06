Два человека погибли при столкновении грузовиков во Владимирской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Происшествие случилось на 23-м километре автодороги Р-132.

Два человека погибли при столкновении грузовиков во Владимировской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

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Два человека погибли и еще два пострадали в результате столкновения двух грузовиков во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, происшествие случилось на 23-м километре автодороги Р-132.

«Автомобиль МАЗ допустил столкновение со следовавшим попутно и осуществлявшим технические работы автомобилем KAMAZ», — уточняется в публикации.

После столкновения один из автомобилей слетел в кювет, добавили в ведомстве. В результате аварии погибли два человека и еще два пострадали. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Прежде стало известно, что под Оренбургом на трассе М-5 Урал случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись свыше 20 машин.

У одного из транспортных средств занесло полуприцеп, он сложился и перекрыл движение по трассе. После этого автомобили начали врезаться друг в друга, не успев затормозить. Из-за аварии проезд был заблокирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на МКАД столкнулись две легковушки и два грузовика.

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