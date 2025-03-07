«Ни болтика»: очевидица поделилась подробностями трагедии в цирке Нефтегорска

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

Зрительница назвала причину обрушения трибуны в цирке под Самарой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Расследование продолжается, виновных ищут.

Инцидент в цирке Самарской области, в результате которого пострадали пять человек, включая двух детей, можно было предотвратить. Об этом сообщила очевидица в беседе с 5-tv.ru.

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

По словам зрительницы, сиденья трибуны, которая обрушилась, не имели никаких крепежей, что замечали гости цирка.

«Мы сели на скамейку, у нее отвалилась спинка, она была, оказывается, даже не закреплена. Мы подсели к родственнице, и она [тоже] спинку начала поправлять, говорит: „Там даже ни болтика, ничего нет“. Железный каркас, на него была наложена эта спинка, которая упала», — поделилась воспоминаниями женщина.

Более того, посетительница рассказала, что испуганные зрители решили поспешить к выходу уже после того, как первое сидение упало с грохотом, не дожидаясь того, как стали падать и другие. Однако гости цирка не успели выбраться из ловушки. Настоящая паника охватила всех вокруг, когда сидения резко обрушились вместе с оставшимися сидеть на них людьми.

Организаторы, в свою очередь, сначала решили убрать реквизит и продаваемые шарики, чтобы очистить проход, а уже потом стали помогать пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в зале цирка в Нефтегорске упали трибуны, когда там находилось 20 человек.

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