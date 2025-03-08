Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса

Блогера Александру Митрошину, задержанную на Кубани по делу об отмывании денег, доставили в Москву для допроса. В столичной воздушной гавани ее подловил корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Корреспондент поинтересовался у девушке о ее самочувствии. Она лишь показала большой палец вверх, никак не прокомментировав вопрос.

Блогер была задержана накануне по прилете из Дубая в Сочи. В ОАЭ девушка проживала последнее время — после начала спецоперации на Украине.

Согласно версии следствия, Митрошина уклонялась от уплаты налогов и нелегально получила 127 миллионов рублей. После этого блогер легализовала часть средств, купив недвижимость в Москве.

Следствие будет просить ареста Митрошиной. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле другого блогера — Елены Блиновской — поставили точку. Судебный марафон завершился для нее реальным сроком. Королеве желаний назначили пять лет колонии с конфискацией имущества, а это элитные квартиры, земельные участки, суперкары и деньги на счетах.