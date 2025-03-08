В Приморье при пожаре в доме погибли два человека

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Пострадали три женщины и два ребенка.

В Приморье при пожаре в доме погибли два человека

Фото: Telegram/Телеграмм-канал прокуратуры Приморья/prosecutor_pk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В селе Воздвиженка Приморского края двое мужчин погибли в результате пожара в двухэтажном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем в Telegram-канале.

Известно, что в больницу доставлена 12-летняя девочка с признаками отравления угарным газом. Также медицинская помощь потребовалась трем женщинам и девочке восьми лет.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного кабеля», — пишут в ведомстве.

Пожар в частном доме произошел вечером 8 марта по местному времени.

Возгорание было ликвидировано, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Прокуратура Приморского края контроль проверку обстоятельств пожара

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорты Петербурга и Ярославля временно не принимают и не выпускают самолеты. О введенных ограничениях рассказали представители Росавиации. Отмечается, что в петербургском аэропорту Пулково ограничения действовали с 05:20 по московскому времени, в ярославском порту Туношна — с 05:35. Позже, в 06:15, в воздушной гавани Северной столицы возобновилось движение рейсов. Одно летевшее в Петербург судно приземлилось на запасном аэродроме.

+7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
На 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков
15:03
В центре Москвы столкнулись Porsche и электровелосипед
15:03
Вся правда о гормонах: эндокринолог развеяла популярный миф о здоровье
14:55
В Приморье при пожаре в доме погибли два человека
14:36
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью
14:28
Блогера Александру Митрошину доставили в СК в Москве

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
Счет пошел на единицы: Овечкин забил «Рейнджерс», до рекорда Гретцки девять шайб
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской