В Приморье при пожаре в доме погибли два человека
Пострадали три женщины и два ребенка.
Фото: Telegram/Телеграмм-канал прокуратуры Приморья/prosecutor_pk
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В селе Воздвиженка Приморского края двое мужчин погибли в результате пожара в двухэтажном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем в Telegram-канале.
Известно, что в больницу доставлена 12-летняя девочка с признаками отравления угарным газом. Также медицинская помощь потребовалась трем женщинам и девочке восьми лет.
«Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного кабеля», — пишут в ведомстве.
Пожар в частном доме произошел вечером 8 марта по местному времени.
Возгорание было ликвидировано, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Прокуратура Приморского края контроль проверку обстоятельств пожара
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорты Петербурга и Ярославля временно не принимают и не выпускают самолеты. О введенных ограничениях рассказали представители Росавиации. Отмечается, что в петербургском аэропорту Пулково ограничения действовали с 05:20 по московскому времени, в ярославском порту Туношна — с 05:35. Позже, в 06:15, в воздушной гавани Северной столицы возобновилось движение рейсов. Одно летевшее в Петербург судно приземлилось на запасном аэродроме.
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