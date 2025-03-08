В Приморье при пожаре в доме погибли два человека

В селе Воздвиженка Приморского края двое мужчин погибли в результате пожара в двухэтажном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем в Telegram-канале.

Известно, что в больницу доставлена 12-летняя девочка с признаками отравления угарным газом. Также медицинская помощь потребовалась трем женщинам и девочке восьми лет.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного кабеля», — пишут в ведомстве.

Пожар в частном доме произошел вечером 8 марта по местному времени.

Возгорание было ликвидировано, его площадь составила примерно 200 квадратных метров. Прокуратура Приморского края контроль проверку обстоятельств пожара

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорты Петербурга и Ярославля временно не принимают и не выпускают самолеты. О введенных ограничениях рассказали представители Росавиации. Отмечается, что в петербургском аэропорту Пулково ограничения действовали с 05:20 по московскому времени, в ярославском порту Туношна — с 05:35. Позже, в 06:15, в воздушной гавани Северной столицы возобновилось движение рейсов. Одно летевшее в Петербург судно приземлилось на запасном аэродроме.