Аэропорты Петербурга и Ярославля временно не принимают и не выпускают самолеты

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 184 0

О введенных ограничениях рассказали представители Росавиации.

В аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля введены временные ограничения на прием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В аэропортах Петербурга и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Отмечается, что в петербургском аэропорту Пулково ограничения действовали с 05:20 по московскому времени, в ярославском порту Туношна — с 05:35. Позже, в 06:15, в воздушной гавани Северной столицы возобновилось движение рейсов. Одно летевшее в Петербург судно приземлилось на запасном аэродроме.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Подробности представители ведомства опустили. Отмечается лишь, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в международной воздушной гавани Алма-Аты. Там мужчина с ножом напал на сотрудницу зоны досмотра, попросившую его предъявить документы.

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