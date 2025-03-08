ВС РФ нанесли точный удар в населенном пункте Новониколаевка.

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали заряжающую машину РСЗО HIMARS точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в поселке Новониколаевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что населенный пункт располагается в 26 километрах от города Николаева.

«Уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — отмечается в публикации.

К слову, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» может преодолевать расстояние в 500 километров, обладает внушительной боевой частью массой 480 килограммов, а также достигает своей цели даже сквозь огонь средств ПВО.

Россия проводит спецоперацию, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.