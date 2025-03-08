ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в МО РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Marder» производства ФРГ.
После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района Курской области пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Супруги находятся в больнице, угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Помимо этого, при атаке на село дрон повредил гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.
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