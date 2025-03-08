«Миссия в объединении»: Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян к ОИ-2026

Президент МОК также прокомментировал освистывание гимна США канадскими болельщиками на хоккейном Турнире четырех наций.

Необходимо рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов к участию в квалификационных олимпийских турнирах. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с Associated Press (AP).

«Миссия олимпийского движения заключается в объединении. Федерации зимних видов спорта должны очень внимательно изучить этот вопрос», — подчеркнул Бах.

Президент МОК также прокомментировал освистывание гимна США канадскими болельщиками на хоккейном Турнире четырех наций, который проходил 12–22 февраля. Бах отметил, что такое поведение противоречит олимпийским ценностям.

В заключение спикер подчеркнул, что в настоящий момент олимпийское движение активно формирует новый мировой порядок.

К слову, в конце февраля стало известно, что Томас Бах подал в отставку. Данное решение было принято Исполкомом МОК и вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда Бах передаст свои полномочия преемнику. Спортивный чиновник занимал эту должность на протяжении 34 лет.

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