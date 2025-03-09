ЕС ищет альтернативы Starlink для Украины

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

К обсуждению подключились спутниковые операторы Европы.

ЕС ищет альтернативы Starlink для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Davide Bonaldo

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В Евросоюзе ищут альтернативу системе спутникового интернета Starlink для Украины. Об этом пишет The Financial Times.

«Четыре крупных спутниковых оператора — люксембургская SES, испанская Hisdesat/Viasat, владелец британской Inmarsat, и французская Eutelsat/OneWeb — подтвердили, что переговоры с правительствами и институтами ЕС о том, как обеспечить резервное подключение для Украины, уже ведутся», — говорится в статье газеты.

Конечно, задача стоит непростая — сегодня, по данным The Financial Times, в Незалежной действует свыше 40 тысяч терминалов Starlink.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области. В сообщении Минобороны РФ говорится об обнаружении средствами воздушной разведки терминала в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение об уничтожении объекта. Оператор боевого беспилотного летательного аппарата 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точным попаданием ликвидировал терминал связи украинских войск.

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