Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Объект был поражен точным попаданием ударного беспилотника.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные уничтожили спутниковый терминал связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится об обнаружении средствами воздушной разведки терминала Starlink в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение об уничтожении объекта.

Оператор боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точным попаданием ликвидировал терминал связи украинских войск.

В этот же день военнослужащие Вооруженных сил России поразили объекты газопереработки для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов, склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, живая сила и техника противника в 136 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении.

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