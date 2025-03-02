Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили спутниковый терминал связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится об обнаружении средствами воздушной разведки терминала Starlink в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение об уничтожении объекта.

Оператор боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точным попаданием ликвидировал терминал связи украинских войск.

В этот же день военнослужащие Вооруженных сил России поразили объекты газопереработки для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов, склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, живая сила и техника противника в 136 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении.