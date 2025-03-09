Лили Аллен высмеяла способности бывшего мужа Дэвида Харбора в постели

Британская певица Лили Аллен едко высказалась о своем бывшем муже, актере Дэвиде Харборе. И ударить решила сразу по болевой точке — прокомментировала его мастерство в качестве любовника. Судя по всему, 39-летняя исполнительница не была удовлетворена способностями избранника, который еще и на десять лет старше. Расставание с Харбором, очевидно, стало испытанием для Аллен, и она пошла в наступление.

«Я не думаю, что у меня был хотя бы один мужчина, который был бы заинтересован в моем удовольствии», — с намеком поделилась певица в своем подкасте.

Знаменитость также заявила, что уже готова к новым отношениям. На этот раз она хочет встречаться с мужчиной помоложе.

Дэвид и Лили познакомились шесть лет назад в специальном приложении. Свадьбу сыграли в 2020 году в Лас-Вегасе, а потом вместе переехали из Лондона в США. Как выяснила певица в прошлом году, искать девушек для свиданий Харбор не перестал и после начала их романа. В течение нескольких месяцев супруги жили раздельно.

Пока Аллен восстанавливается после предательства и планирует личную жизнь, Харбор наслаждается. Он-то времени не терял. У актера уже есть новая избранница, еще моложе предыдущей — 27-летняя модель и актриса Элли Фэллон. А певица приходит в себя и занимается воспитанием дочерей Этель и Марни от Сэма Купера.

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