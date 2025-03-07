«Быть покорной»: Алсу рассказала о своих ошибках в барке с Абрамовым

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Алсу: в браке с Абрамовым пыталась быть понимающей и покорной

Алсу об ошибках в браке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сейчас знаменитость знает секрет крепкого союза.

Певица Алсу признала ошибки, которые совершила в браке. О них она рассказала в интервью телеведущему Павлу Воли на его RUTUBE-канале.

По словам артистки, не только ее бывший муж Ян Абрамов был виновен в разводе. Часть ответственности легла и на исполнительницу. Алсу всегда думала, что поступала мудро, а сейчас поняла, что многие ее решения были, наоборот, глупыми.

«Я имею в виду ситуации, когда ты закрываешь глаза на какие-то вещи, обходишь острые углы, молчишь, лишний раз не говоришь, не споришь. Вроде того, что надо быть покорной хорошей женой, всегда довольной», — объяснила знаменитость.

Теперь она осознала, что в отношениях важен двусторонний диалог, который является залогом крепкого союза.

Певица также дала девушкам несколько советов по выбору спутника жизни. Исполнительница рекомендовала в последнюю очередь обращать внимание на внешность. По ее мнению, лучше оценивать ум, честь и чувство юмора человека.

Артистка никогда не думала, что будет проходить через развод. Однако утверждала, что после расставания с экс-супругом у нее началась новая жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу подала еще несколько исков против экс-мужа Абрамова.

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