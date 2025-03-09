Чемпионат мира по боксу среди женщин IBA стартовал в сербском Нише

Торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин IBA 2025 прошла в сербском городе Ниш в Международный женский день, 8 марта.

Пользуясь случаем, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев поздравил всех женщин с праздником и объявил чемпионат открытым.

«Впереди нас ждет бескомпромиссная, но честная борьба за титулы, дружба между спортсменками из разных стран и, безусловно, новые большие достижения», — сказал он.

В чемпионате мира IBA примут участие 239 спортсменок из 51 команды. Церемонию открытия начал парад флагов.

Честь нести флаг сборной России по боксу выпала Марии Кучмановой, выступающей в весовой категории +81 кг.

«Для меня это большая радость и гордость. Я счастлива, что именно мне выпала возможность вынести флаг нашей страны на церемонии открытия чемпионата», — сказала спортсменка.

Сборная России представлена во всех 12 весовых категориях. В состав команды вошли: Юлия Чумгалакова (48 кг), Рината Безель (50 кг), Анна Аэдма (52 кг), Карина Тазабекова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Нуне Асатрян (60 кг), Елена Бабичева (63 кг), Альбина Молдажанова (66 кг), Елена Гапешина (70 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Салтанат Меденова (81 кг) и Мария Кучманова (+81 кг).

Чемпионат мира по боксу среди женщин IBA продлится до 16 марта.