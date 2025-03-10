Росгвардия начнет обучать частных охранников

В ведение Росгвардии хотят отдать обучение сотрудников ЧОП и телохранителей. Соответствующий законопроект намерена внести на рассмотрение в Госдуму партия «Единая Россия» сегодня. Об этом пишут «Известия».

«Новый закон позволит повысить качество профподготовки частных охранников, которых начнут обучать по единым стандартам. Программы повышения квалификации будут разрабатываться опытными практикующими специалистами, а утверждаться регулятором в этой сфере — Росгвардией. Таким образом, по всей стране заработает единая типовая программа профобучения…» — отметил депутат Анатолий Выборный, автор инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной стрельбы в ТРЦ в Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками. По данным прокуратуры Московской области, конфликт возник из-за того, что сотрудники ЧОП не пропустили подозреваемого в торговый центр. Мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, затем покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил. Устроивший стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах задержан.