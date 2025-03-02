Причиной стрельбы в ТРЦ в Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Мужчина сначала распылил в сторону сотрудников охраны газовый баллончик, а позднее пришел с пистолетом.

Причиной стрельбы в ТРЦ в Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Причиной стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, конфликт возник из-за того, что сотрудники охраны не пропустили подозреваемого в торговый центр. Мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, затем покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил.

До этого стало известно, что устроивший стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах задержан. Источник 5-tv.ru сообщил, что мужчину зовут Даниил П. В результате его действий пострадали четыре человека, один из которых получил огнестрельное ранение бедра. В числе пострадавших — охранник торгового центра.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах сообщили очевидцы. Информация о происшествии поступила в полицию около 17:13 мск.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из торгового центра «Красный кит» в Мытищах после начавшейся там стрельбы.

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