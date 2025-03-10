Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

На эти цели в бюджете социального фонда РФ предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Правительство России проиндексирует социальные пенсии на 14,75%. Об этом в понедельник, 10 марта, говорится в сообщении кабмина.

Сообщается, что такие выплаты предназначены для людей с ограниченными возможностями, потерявших кормильца, а также для тех, кто не имеет трудового стажа.

С 1 апреля пенсии военнослужащих и участников Великой Отечественной войны будут увеличены на 14,75%. Это решение коснется почти 4,2 миллиона человек. На эти цели в бюджете социального фонда РФ предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

В феврале депутаты Государственной Думы приняли законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%. Закон устанавливает размер выплат с учетом уровня фактической инфляции с 1 января 2025 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что «реальный» размер пенсии увеличится на 9,5% по сравнению с январем 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие законы вступили в сиду в России с 1 марта 2025 года. Изменения коснулись сферы социальной поддержки, финансов и услуг.

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