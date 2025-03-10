«Резко по газам»: многодетный отец протаранил шесть автомобилей в Петербурге

С места происшествия мужчина поспешил скрыться.

В Санкт-Петербурге отец семерых детей протаранил шесть автомобилей соседей, спровоцировав крупную аварию на парковке, пишет РЕН ТВ.

«Стоял, газовал-газовал. Что у него в голову втемяшило, я не знаю. Он резко по газам», — поделился подробностями инцидента очевидец Алексей.

По словам свидетелей, мужчина не справился с управлением японского внедорожника, который принадлежит его жене. Перепуганные жители спального района поспешили на улицу, чтобы найти источник шума.

После того как покинувший салон водитель смог рассмотреть разбитые им автомобили, он сбежал. Сама супруга после аварии безуспешно пыталась связаться с мужем по телефону. О его нахождении на текущий момент не знает.

Уточняется, что многодетный отец, по предварительным сведениям, был в состоянии алкогольного опьянения. Более того, известно, что у него были серьезные проблемы с деньгами, так как в 2018 году он уволился с должности генерального директора химической компании, а в 2020 году оказался банкротом.

Сейчас виновника разыскивает полиция. Ему грозит лишение водительских прав. Пострадавшие уже обратились за страховыми выплатами.

«Здесь с транспортной доступностью очень тяжело, постоянно много народа в автобусе. Тяжело добираться, без машины очень тяжело. Лишних два часа у нас уже будет минус из жизни в день», — поделилась переживаниями пострадавшая Екатерина, обеспокоенная тем, что компенсации не хватит для возмещения причиненного ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будут увеличены штрафы за перевозку детей без автокресел.