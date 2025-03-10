Штрафы за отсутствие детских кресел вырастут: правительство РФ одобрило инициативу

Новые меры направлены на повышение безопасности юных пассажиров и снижение числа травм детей в случаях ДТП.

Правительство России поддержало инициативу об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Согласно новым правилам, размер штрафа за нарушение этого требования значительно вырастет, чтобы стимулировать водителей более ответственно относиться к безопасности юных пассажиров, сообщило агентство ТАСС.

Соответственно законодательству в детском кресле перевозить необходимо детей до семи лет. Сейчас штраф за отсутствие детского кресла для физических лиц составляет три тысячи рублей, но после вступления изменений в силу он будет увеличен до пяти тысяч, а для юридических — со 100 до 200 тысяч.

Согласно действующему законодательству, детей до семи лет можно перевозить только в детском кресле, с 7 до 11 лет — без кресла, но только на заднем сидении с использованием ремня безопасности.

По данным ГИБДД, отсутствие автокресла значительно увеличивает риск травм и гибели ребенка в случае ДТП. Новые штрафы станут частью комплекса мер, направленных на улучшение дорожной безопасности.

Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что повышение штрафов — это не только наказание, но и способ привлечь внимание к проблеме. Многие водители до сих пор пренебрегают использованием автокресел, подвергая детей опасности.

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