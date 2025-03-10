Такса загрызла младенца в Томской области

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 68 0

Погибшая малышка спала в кроватке, когда на нее напала маленькая собака.

Такса загрызла младенца в Томской области

Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

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В Томской области такса загрызла младенца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в городе Северск. Домашнее животное ночью искусало до смерти спящую в кроватке девочку 2025 года рождения.

«Тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами», — описали ситуацию в заявлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства инцидента уточняются.

Более того, в ведомстве напомнили владельцам домашних питомцев о важности должного ухода за любимцами и соблюдения правил их воспитания во избежание причинения ими тяжкого вреда здоровью окружающих людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бездомная собака покусала двоих детей в Красноярском крае.

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