Такса загрызла младенца в Томской области

В Томской области такса загрызла младенца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в городе Северск. Домашнее животное ночью искусало до смерти спящую в кроватке девочку 2025 года рождения.

«Тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами», — описали ситуацию в заявлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства инцидента уточняются.

Более того, в ведомстве напомнили владельцам домашних питомцев о важности должного ухода за любимцами и соблюдения правил их воспитания во избежание причинения ими тяжкого вреда здоровью окружающих людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бездомная собака покусала двоих детей в Красноярском крае.