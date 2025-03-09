Бездомная собака напала на двоих детей в Красноярском крае

Бездомная собака напала на двоих детей в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

«Безнадзорная собака покусала двоих несовершеннолетних», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Местные жители утверждают, что это не первый случай, когда в городе происходят нападения бездомных собак на людей. Животные ведут себя агрессивно и нападают на людей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили усыплять собак, напавших на человека. Такие инициативы начали поступать после череды подобных инцидентов. Так, например, недавно в Сочи две хаски напали на девятилетнего мальчика. Ребенок остался буквально без лица, которое теперь пытаются «собрать» медики.