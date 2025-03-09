Бездомная собака напала на двоих детей в Красноярском крае

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Бездомная собака напала на двоих детей в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бездомная собака напала на двоих детей в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

«Безнадзорная собака покусала двоих несовершеннолетних», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Местные жители утверждают, что это не первый случай, когда в городе происходят нападения бездомных собак на людей. Животные ведут себя агрессивно и нападают на людей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили усыплять собак, напавших на человека. Такие инициативы начали поступать после череды подобных инцидентов. Так, например, недавно в Сочи две хаски напали на девятилетнего мальчика. Ребенок остался буквально без лица, которое теперь пытаются «собрать» медики.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
Кто-то все знал? ТОП-7 фильмов с предсказаниями современной жизни
18:54
Адвокат Митрошиной рассказал, в чем именно обвиняют блогера
18:36
Бездомная собака напала на двоих детей в Красноярском крае
18:19
Семь человек пострадали при украинском обстреле рынка в Херсонской области
18:01
«В ней будет мой ответ»: Седокова написала первую песню после смерти Яниса Тиммы
17:36
ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области

Сейчас читают

Семь человек пострадали при украинском обстреле рынка в Херсонской области
Девушка получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии в Уфе
Часть прибыли от деятельности Митрошиной поступала на счет ее партнера
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской