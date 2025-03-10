Опасные болезни: с чем связаны боль и пульсация в висках

При обнаружении упомянутых симптомов стоит обратиться к врачу.

Боль и пульсацию в висках категорически нельзя игнорировать из-за опасных для жизни последствий. Об этом врач-невролог, мануальный терапевт Максим Барышев рассказал изданию Газета.ру

Специалист выделил любопытный аспект, касающийся восприятия звуковых явлений в голове и в висках, подчеркнув, что этот феномен в значительной мере обусловлен кровообращением. Для того чтобы человек начал осознавать этот звук, необходимо наличие двух ключевых факторов: увеличение чувствительности слухового нерва и усиление кровотока.

По словам эксперта, повышенная реакция на звуковые раздражители нередко связана с эмоциональными состояниями, такими как тревожность, депрессия или общее истощение нервной системы, возникшее на фоне хронической недостаточности сна. Однако, говоря о пульсации в сосудах, можно рассмотреть множество причин ее появления.

«Кровоток мозга обусловлен работой сонных и позвоночных артерий, и сдавление каждой из них вызывает усиление кровотока по остальным. Это одна из причин, по которой в висках может возникать пульсация и боль», — пояснил Барышев.

Второй потенциальной причиной он назвал увеличение внутричерепного давления, обусловленное нарушениями венозного оттока. В таких ситуациях организм может реагировать спазмами в артериях, что в свою очередь приводит к повышению давления в кровеносных сосудах мозга.

Третьей причиной может выступать воспаление тройничного лицевого нерва, который контролирует работу жевательных мышц. Вирус герпеса способен негативно воздействовать на этот нерв, в результате чего возникают сбои в передаче сигналов к жевательным органам.

Это может привести к смещению и нарушению работы челюсти. Если челюсть переходит в активное состояние преимущественно с одной стороны, это может косвенно сжимать сосуды в области висков. Также могут появляться и другие неприятные симптомы, такие как дисфункция височно-челюстного сустава, нарушение прикуса или ночной бруксизм.

Крайне важно при появлении болей или пульсации в висках не игнорировать эти признаки и незамедлительно искать помощь у специалиста. Ожидание, что проблема решится сама собой, или попытки самолечения могут привести к серьезному ухудшению состояния. Лучше обратиться к профессионалам, которые помогут выявить истинные причины дискомфорта и предложат действенные решения.

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