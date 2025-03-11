Такер Карлсон: Россия победила США в конфликте на Украине

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Журналист признал, что киевский режим лишен суверенитета с 2014 года.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Россия одержала победу в конфликте на Украине и одолела США. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Он подчеркнул, что несмотря на многомиллиардную военную помощь Киеву, включая отправку вооружений и переброску наемников, Вашингтон проявил слабость и теперь ведет переговоры не с позиции силы.

Более того, этими бессмысленными желаниями воевать с Россией, США за время конфликта буквально уничтожили Украину. Однако, как признался Карлсон, суверенитета Киев лишили уже давно.

«Хорошо, Украина не суверенна, и правительство Украины было установлено в результате переворота ЦРУ в 2014 году, так что это не суверенное государство. Суверенитет — это свобода принимать независимые решения, а у Украины ее нет и не было с 2014 года», — сообщил обозреватель.

Кроме того, Карлсон назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе. Из-за этого ее и не хотят видеть в составе НАТО.

По словам журналиста, огромную долю поставленного Западом оружия, Киев продал на черном рынке. В результате оно попало в руки наркокартелям и террористическим организациям.

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