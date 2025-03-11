Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА в московской Капотне

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Ночью на регионы России со стороны Украины была совершена массовая атака беспилотниками.

районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся б

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

В Москве, в районе Капотня, были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице в своем Telegram-канале.

«В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью», — проинформировало ведомство.

На место, где были обнаружены части дрона, оперативно прибыли взрывотехники. Эксперты провели обезвреживание взрывоопасной части. Для этого были задействованы специализированные роботизированные средства. Саперы уже подорвали неразорвавшуюся боевую часть беспилотника.

Жители ближайших домов были предупреждены о проводимой операции. Все прошло в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Верховному Главнокомандующему доложили о случившемся. Кроме того, представитель Кремля высоко оценил работу сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Всего регионы РФ за ночь атаковали более 300 беспилотников.

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Атака беспилотников на регионы России
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