Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
Дмитрий Песков высоко оценил работу средств ПВО.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Ищук; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин в курсе о ситуации с массированной атакой беспилотников боевиков ВСУ на Москву и Подмосковье, которая произошла в ночь на 11 марта. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.
«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше», — отметил Дмитрий Песков.
В ночь на вторник средства противовоздушной (ПВО) обороны уничтожили над регионами России 337 украинских беспилотников, в том числе 91 дрон был сбит над территорией Московской области.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщила, что прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрируют результаты атак украинских беспилотных летательных аппаратов на регион. Делегация ОБСЕ посетила один из районов Москвы, который подвергся нападению дронов боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как средства ПВО отразили атаку украинских боевиков.
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