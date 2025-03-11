Украина согласна прекратить боевые действия и начать переговоры о мире

До этого Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного прекращения огня.

Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры о мире с Россией. Об этом рассказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», — заявил политик по завершении переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Он отметил, что приоритет американского лидера Дональда Трампа — дипломатическое урегулирование конфликта.

Из заявлений делегаций Украины и США также следует, что Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. При таком раскладе Соединенные Штаты возобновят военную помощь и передачу разведданых для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следующий этап переговоров — обсуждение согласованных с Киевом предложений с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ООН осудила массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и Московскую область. По мнению представителя международной организации, гражданская инфраструктура не должна подвергаться ударам.