В Петербурге начинают плановую проверку мостов
В городе готовятся к сезону навигации.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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В Северной столице начинают готовиться к сезону разводки мостов. Специалисты проверят все механизмы к старту навигации.
Первым — уже через пару часов — протестируют мост Александра Невского. В ночь на четверг разведут еще и Благовещенский мост.
Навигация на реках Петербурга откроется в начале апреля. К этому времени мосты успеют развести около 70 раз.
Впрочем, бывают случаи, когда разводку временно приостанавливают. Такое случалось, например, в конец октября прошлого года — из-за непогоды. В городе объявляли желтый уровень опасности, об этом писал 5-tv.ru. Тогда на Северную столицу надвигался циклон с Атлантики и, по прогнозам синоптиком, порывы ветра могли достигать 15 метров в секунду.
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