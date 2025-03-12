В Петербурге начинают плановую проверку мостов

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В городе готовятся к сезону навигации.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Северной столице начинают готовиться к сезону разводки мостов. Специалисты проверят все механизмы к старту навигации.

Первым — уже через пару часов — протестируют мост Александра Невского. В ночь на четверг разведут еще и Благовещенский мост.

Навигация на реках Петербурга откроется в начале апреля. К этому времени мосты успеют развести около 70 раз.

Впрочем, бывают случаи, когда разводку временно приостанавливают. Такое случалось, например, в конец октября прошлого года — из-за непогоды. В городе объявляли желтый уровень опасности, об этом писал 5-tv.ru. Тогда на Северную столицу надвигался циклон с Атлантики и, по прогнозам синоптиком, порывы ветра могли достигать 15 метров в секунду.

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