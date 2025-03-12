«Небольшого ума человек»: в Госдуме высказались о скандале с Сариком Андреасяном

Зампреду комитета по культуре Елене Драпеко не понравилось, как режиссер общался со студентами.

Режиссер Сарик Андреасян — человек небольшого ума, который не умеет себя вести. Именно такое заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Депутат отреагировала на скандальную ссору режиссера со студентами Московской международной киношколы.

«Он небольшого ума человек, раз он так в таком тоне говорил. Понимаете, любит он, не любит Тарковского — Тарковскому от этого ни холодно ни жарко, Тарковский остается великим режиссером. А вот то, что он не умеет общаться со студентами, видимо, просто дурно воспитан, это говорит о его человеческих качествах», — сказала депутат в беседе с Газета.ру.

Драпеко добавила, что ей незнакомы фильмы Андреасяна и желания исправлять это обстоятельство у нее нет. С точки зрения депутата, любить Тарковского или нет — личное дело каждого, однако тон, в котором Андреасян разговаривал со студентами, недопустим.

Скандал вокруг Сарика Андреасяна разгорелся 5 марта. Тогда режиссер проводил лекцию в Московской международной киношколе и заявил, что Андрей Тарковский — это «деградирующий кинематограф», а фестивальное кино бесполезно, так как производство таких фильмов не окупается. Студентов столь радикальная позиция возмутила, начался конфликт. Андреасян был вынужден покинуть аудиторию до окончания лекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Андреасян ждет извинений от студентов и директора киношколы после конфликта.