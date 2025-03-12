Обезвоживание и воспаления: какой алкоголь является самым вредным для кожи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Дерматолог назвала красное вино самым вредном напитком для кожи

самый опасный для кожи алкоголь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лучшее решение — полный отказ от горячительных напитков.

Красные вина — наиболее вредный для кожи лица алкогольный напиток. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Курганская в беседе с Газета.ру.

«В красных винах содержание танинов выше, чем в белых или розовых. Эти фенольные соединения вызывают неблагоприятные реакции сосудов…» — объяснила эксперт.

Курганская добавила, что лучшее решение — полный отказ от алкоголя.

«Алкоголь любого вида вызывает обезвоживание, из-за чего кожа выглядит сухой и тусклой. Он также способствует расширению кровеносных сосудов, делая лицо красноватым и опухшим. Частое употребление алкоголя снижает способность организма восстанавливать и регенерировать клетки кожи, что, в свою очередь, приводит к преждевременному старению, появлению морщин и расширенным порам», — рассказала Курганская.

Снизить вред от употребления алкоголя способна вода. Если выпивать один стакан воды на каждый бокал алкогольного напитка, получится избежать сильного обезвоживания. С этой же целью рекомендуется и обильное питье в течение следующего дня.

Для того чтобы алкоголь не портил внешний вид, также необходим комплексный уход за кожей. Он включает в себя увлажняющий крем, прием витаминов и средства с антиоксидантами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач предупредила об опасности использования пробников косметики.

+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
Силовики задержали подозреваемого в госизмене жителя Нижнего Новгорода
10:45
Более восьми человек за сутки погибли в результате атак Израиля по Газе
10:30
Не равны: какие постройки на дачах подлежат обязательной регистрации
10:15
Неизведанная территория: Институту мозга человека исполняется 35 лет
10:00
Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия спецслужб
9:47
Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью

Сейчас читают

Прирожденный лидер: Овечкин не забил, но отдал три голевые передачи в матче с «Анахаймом»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской