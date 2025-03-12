Глава МИД РФ подчеркнул важность поиска «баланса интересов» и предотвращения эскалации напряженности между двумя ядерными державами.

В Соединенных Штатах Америки наметился курс на возвращение «к нормальности» и разворот от антихристианских ценностей, которые продвигали демократы в годы правления бывшего президента Джо Байдена.

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в обширном интервью американской делегации. В нее вошли экс-сотрудник Центрального разведывательного управления, крупный интернет-блогер и судебный аналитик телеканала Fox News.

По словам главы нашего МИД, еще в Эр-Рияде новая администрация США заявила о желании нормализовать отношения с Москвой. Тем не менее Россия не строит иллюзий. И прекрасно осознает, что позиции таких крупных игроков никогда не будут совпадать. А потому на первый план выходит принцип «баланса интересов», которым всегда руководствуется президент России Владимир Путин.

«США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать даже на 50%. Но когда они все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать все, чтобы эти схожести развивать, воплощая их на практике. Но когда интересы не совпадают или противоречат, ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. Есть страны, которые могут оказывать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность. Они не должны „кричать“ друг на друга. Вместо этого им нужно сесть за стол переговоров и общаться», — заявил Сергей Лавров.

Большой блок интервью посвящен украинскому кризису.

По словам Сергея Лаврова, большинство стран Евросоюза не желают вести диалог. А их политики погрязли во лжи: будь то срыв Минских соглашений или обещания президента Франции Эммануэля Макрона защитить Евросоюз французским ядерным зонтиком. Настораживает и агрессивная риторика.

Например, Дания призывает накачивать Украину оружием, утверждая, что сейчас мир «хуже войны». Подхватила эту мысль и Германия, заявив, что Европе нужно поддерживать боевые действия до 2030 года. Но такая воинственность, по словам Лаврова, лишь прикрывает собственные экономические и политические проблемы.

«Фюрер Урсула» мобилизует всех на милитаризацию Европы. Говорят о каких-то немыслимых суммах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине без правильного аудита. Евросоюз потерял свою независимость, свое экономическое значение. Они говорят о необходимости нанесения России «стратегического поражения». Что не примут капитуляцию Украины. Это серьезная перемена. «Разворот на 360 градусов», как говорит министр иностранных дел Германии Бербок. Европейский союз больше не является мирным экономическим проектом. Они хотят иметь собственную армию», — сказал министр.

Все это лишь подтверждает правильность текущего внешнеполитического курса России. Глава МИД подчеркнул, что в контексте специальной военной операции речь идет не о территориях, а о безопасности людей и их будущем.