Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку»

Лавров заявил, что Запад никогда не будет главным игроком

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что запад уже никогда не станет ведущим игроком на мировой арене. Об этом он заявил на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, „заказывающим музыку“. Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры», — приводит слова политика РИА Новости.

Лавров также поднимал вопрос того, что в мировой политике Россия отстаивает равноправие в диалоге и баланс интересов.

«Мы все едины в том, чтобы максимизировать выгоды от совместного развития, не дружить против кого бы то ни было, а всегда выступать за равноправный диалог, честный разговор по поиску баланса интересов. Ключевое — это баланс интересов», — отметил министр.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Лаврова том, что Россия внимательно наблюдает за странами НАТО из-за заявлений о конфликте. Политик заявил, что Москва не прекращает работу над задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках спецоперации. Он пояснил, что цель, которая стоит перед нашей страной, — не позволить возникнуть угрозам для России со стороны вражески настроенного запада.

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