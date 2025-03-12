«Не допустить конфронтации»: главные заявления Лаврова в интервью блогерам

В чем взгляды Москвы и Вашингтона схожи, какие позиции обновленной администрации Белого дома высоко оценили в Кремле, и от каких принципов Россия не готова отступить при любых обстоятельствах. В интервью американским блогерам подробно разъяснил глава нашего МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел разобрал и заявления европейских политиков. Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Формат необычный для Сергея Лаврова — практически в жанре подкаста и за чашкой чая прошла беседа с тремя американскими блогерами. Только так можно достучаться до западной аудитории, давно утратившей доверие к крупным либеральным медиа, и без купюр озвучить позицию России. По той же Украине она неизменна.

«Настаиваем на том, что любой подход, любая попытка приблизиться к решению украинского кризиса, любая инициатива должны быть сосредоточены на искоренении первопричин конфликта. Дональд Трамп подтвердил, что одной из первопричин стало расширение Североатлантического альянса, которое создало угрозу безопасности России», — напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Это значит, что есть основа для диалога — то, чего и в помине не было при прошлой американской администрации. Дальше — детали, но очень важные. Это интервью записывалось еще до переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, вопрос о временном перемирии не поднимался. Но есть и другие. Например, навязчивая идея о западных миротворцах, которую лоббирует Евросоюз.

«Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведет против нас через украинцев путем прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО признается, по крайней мере Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — указал глава российского дипведомства.

Угроза, подчеркивает Лавров, более чем реальна. Президент Франции Макрон повышает ставки в ядерном противостоянии, будущий немецкий канцлер собирается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, евробюрократия объявляет о планах вложить 800 миллиардов евро в перевооружение Старого света.

«Фюрер Урсула» мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Европейский союз больше не является мирным экономическим проектом. Они хотят иметь собственную армию. Что касается будущего НАТО, то раздаются голоса о создании собственного военного альянса, «собственного НАТО», раз США не хотят активно вмешиваться в европейские дела», — заметил Лавров.

В своей милитаристской горячке Европа теряет экономическую субъектность. Германия переживает тотальную деиндустриализацию, общая динамика ВВП Евросоюза балансирует на грани рецессии. А значит, и политический вес Старого Света неуклонно стремится к нулю. Новые полюса силы появляются на Востоке, и Россия здесь играет цементирующую роль.

«Мы сейчас пытаемся обсудить, никому ничего не навязывая, видение евразийской континентальной архитектуры, не предвосхищая форму, а просто сесть и поговорить об основе открытости этой гипотетически возможной архитектуры для всех стран континента. Пусть они сохранят НАТО или ОБСЕ, если так хотят. Однако есть ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, АСЕАН», — заявил Лавров.

Интересы США тоже смещаются в Азию. И в этом сходство позиций Москвы и Вашингтона. Различий, впрочем, по-прежнему куда больше: от отношения к экономическому росту Китая до ближневосточного урегулирования. Важно то, что, возобновляя диалог, Россия не строит иллюзий.

«Очевидно, что США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%. Когда интересы не совпадают или противоречат, ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию», — указал Лавров.

При этом в отношениях «ответственных стран» есть пространство для экономического сотрудничества. От совместного освоения Арктики и развития торговых путей до разработки редкоземельных металлов. Прагматичный подход Москвы и «нового» Вашингтона дает возможность хотя бы это обсуждать.