Пьяный пассажир избил бортпроводника на рейсе Уфа — Санкт-Петербург

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 17 0

Экипажу пришлось связать буйного мужчину и передать правоохранителям после посадки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Telegram/Транспортная полиция СЗФО/mvdszfo; 5-tv.ru

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Пассажир рейса Уфа — Санкт-Петербург устроил скандал в самолете, избив бортпроводника. Инцидент произошел 12 марта, и о нем рассказала пресс-служба транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

По информации правоохранителей, 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и вступил в конфликт с бортпроводником. На просьбы экипажа успокоиться пассажир не отреагировал. В конечном итоге, он ударил стюарда по лицу.

После приземления самолета в Санкт-Петербурге нарушителя встретили полицейские. Было составлено несколько протоколов — один за хулиганство и второй за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина с ножом напал на сотрудницу международного аэропорта Алма-Аты. Инцидент произошел возле зоны досмотра. Злоумышленник, представившийся пассажиром, атаковал женщину, когда она попросила его предъявить документы. Он схватил ее за волосы и стал угрожать ножом.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

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