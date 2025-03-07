Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу международного аэропорта Алма-Аты

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Злоумышленника задержали.

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу международного аэропорта Алма-Аты

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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Мужчина с ножом напал на сотрудницу международного аэропорта Алма-Аты, его задержали, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент произошел 09:45 мск в терминале внутренних рейсов (Т1) к зоне досмотра. Мужчина, который выдавал себя за пассажира, совершил нападение на сотрудницу аэропорта, когда та попросила предъявить документы. Злоумышленник взял ее за волосы и стал угрожать ножом. Спустя семь минут его обезоружили и задержали.

«На данный момент мужчина находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов», — приводит сообщение аэропорта NUR.KZ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина расстрелял бывшую девушку.

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