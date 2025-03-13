Запуск космического корабля Crew Dragon отменен за несколько минут до старта

В США отменили запуск космического корабля Crew Dragon всего за несколько минут до старта.

Уже все было готово к полету, экипаж расположился на борту.

В его составе — россиянин Кирилл Песков. Прежде он пилотировал гражданскую авиацию. Но в 2022 году сменил профессию и теперь участвует в миссии НАСА.

Вместе с ним на орбиту должны полететь два астронавта из США и один из Японии. В последний момент на стартовой площадке сломалась гидравлика, и новую попытку отложили до завтра.

На самой международной космической станции очень ждут прибытия Crew Dragon ведь на нем планируют вернуть экипаж «Starliner».

Американский корабль вышел из строя в июне прошлого года. В итоге двое астронавтов, чей полет должен был занять всего девять дней, «застряли» на орбите уже на девять месяцев.