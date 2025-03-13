ФСБ предотвратила теракт с заминированными парфюмерными наборами для военных

Силовики задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами.
Фото, видео: Ахметов Вадим/ТАСС;ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов против российских чиновников и военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В публикации отмечается, что злоумышленники отправили им по почте заминированные парфюмерные наборы. Однако их своевременно обнаружили в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях при досмотре.
По информации ведомства, всего было пять посылок. В них лежали самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать, когда получатель откроет «подарок».
На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники ФСБ РФ и обезвредили посылки.
Кроме того, силовики задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина, который отправил эти посылки чиновникам и военным за денежное вознаграждение.
Также в Челябинске были найдены несколько самодельных бомб, которые тоже предназначались военнослужащим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что планировавшего теракт жителя Белгородской области задержали сотрудники ФСБ.
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