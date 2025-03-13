ФСБ предотвратила теракт с заминированными парфюмерными наборами для военных

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов против российских чиновников и военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В публикации отмечается, что злоумышленники отправили им по почте заминированные парфюмерные наборы. Однако их своевременно обнаружили в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях при досмотре.

По информации ведомства, всего было пять посылок. В них лежали самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать, когда получатель откроет «подарок».

На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники ФСБ РФ и обезвредили посылки.

Кроме того, силовики задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина, который отправил эти посылки чиновникам и военным за денежное вознаграждение.

Также в Челябинске были найдены несколько самодельных бомб, которые тоже предназначались военнослужащим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планировавшего теракт жителя Белгородской области задержали сотрудники ФСБ.