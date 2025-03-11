Планировавшего теракт жителя Белгородской области задержали сотрудники ФСБ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Мужчина собирался отравить российских военнослужащих.

Житель Белгородской области планировал совершить теракт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Житель Белгородской области планировал совершить теракт и отравить российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Преступление удалось предотвратить совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области.

По информации ведомства, был задержан белгородец 1976 года рождения, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, а также отравить российских военнослужащих.

Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с организацией, которая на территории РФ признана террористической. После чего он начал собирать и передавать информацию о передвижениях военнослужащих и местах их дислокации в приграничном районе. Эти данные были необходимы для атаки на Вооруженные силы (ВС) России.

Были возбуждены несколько уголовных дел по статьям о госизмене, диверсии, участии в деятельности террористической организации, террористическом акте и незаконным приобретениям, передаче, сбыту, хранении, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области. Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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