Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез во время ежедневного брифинга при подсчете убитых украинскими боевиками российских детей. Дипломат отметила, что за десять лет на руках нацистов ВСУ скопилась кровь не менее 1700 мальчиков и девочек.

Дипломат отметила, что накануне российские журналисты публиковали ролики из освобожденной от боевиков Суджи в Курской области. Бойцы ВС РФ на видео открыто показывали зверства украинских террористов.

Во время героической операции по освобождению города наши военные нашли детский череп среди груды костей. Захарова с огромным сожалением отметила, что это может быть не последняя находка бойцов РФ.

«До начала специальной военной операции в результате агрессии киевского режима в республиках Донбасса погибло не менее 129 детей. Пострадало тогда более 500 несовершеннолетних. Еще раз говорю, это до 2022 года. А вот с конца февраля 2022-го на территории прифронтовых регионов РФ, в связи с преступными действиями бандеровской хунты, ранения получили не менее 830 несовершеннолетних. Были убиты как минимум 218 детей — это только точно подтвержденные данные», — поделилась Захарова статистикой.

Кроме того, она отметила, что уже в 2024 году жертвами террористов стали 347 детей, из них погиб 51 ребенок, а пострадали — 296.

Самой юной убитой девочке было всего четыре месяца. Есть доказательства целенаправленных убийств, когда боеприпасы или иные взрывоопасные предметы были замаскированы под детские игрушки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как люди выживали под гнетом украинских боевиков в Курской области и показал кадры эвакуации из Казачьей Локни.