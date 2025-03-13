Эвакуация из Казачьей Локни: как люди выживали под гнетом украинских боевиков
Российские бойцы эвакуировали жителей Казачьей Локни после месяцев оккупации ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Среди эвакуированных — старики, женщины и дети, которые теперь в безопасности.
В Курской области уже несколько дней развиваются основные события специальной военной операции.
Во время визита в штаб курской группировки Владимир Путин отдельно отметил, что Россия будет относиться к украинским военным, захваченным на территории региона, как к террористам. Президент пояснил, что боевики совершали преступления против мирного населения курского приграничья. Те, кто сумел пережить зверства националистов, сейчас уже в безопасности.
С чем столкнулись люди в оккупации, рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Этого дня жители Казачьей Локни ждали почти 8 месяцев. Теперь, когда боевиков выбили из села и отбросили на несколько километров, появилась возможность вывести мирных жителей. Эвакуацию организовали бойцы спецназа «Ахмат».
Всего до распределительного центра удалось довести 15 человек. Среди них старики, женщины и дети, сестры Мира и Катя Провоторовы. Девочки всю оккупацию не покидали стен дома, вели себя тихо, боялись показаться на глаза боевикам.
«Их прятали в доме под кроватью. Они (украинские боевики — Прим. ред.) не обыскивали дом. А больше некуда было. Куда их спрятать», — рассказала жительница Казачьей Локни.
Там же Катя Провоторова начала вести свой дневник, записывая под тусклый свет свечи все, что происходило с ее семьей в дни оккупации.
«Помню про группу „Азов“*. Они зашли и начали всех допрашивать. Родители засунули нас под кровать. Мы там сидели, молчали. Потом ушли, и я так сильно испугалась, что начала плакать. Потом было еще про бомбу. Возле нашего дома сбили какую-то бомбу. Мы как раз уже спать начали ложиться. Смотрю в окно, думала, там танк взорвался, а на самом деле нет», — рассказала Катя Провоторова.
Таких историй много. Люди все эти месяцы жили в страхе и даже не могли покинуть поселок.
«Мы просто выживали. Над нами издевались эти звери!» — воскликнула одна из жительниц поселка.
На их глазах боевики хладнокровно убивали соседей и односельчан.
«Женщину на машине сбили. Она шла по дороге. Ее нашли уже мертвую на следующий день», — поделилась местная жительница.
Без света, тепла и связи с внешним миром. Все они впервые за много месяцев могут позвонить и поговорить с родными и близкими.
Проводить беженцев до автобуса на Курск лично приехал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Вот прямо сейчас беженцы, которые несколько месяцев провели в оккупации в Казачьей Локне, сейчас грузятся в автобус для того, чтобы отправиться в Курск в пункты временного размещения», — рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Там их обеспечат всем необходимым. А еще все, наконец, смогут увидеть родных, которые ничего не знали об их судьбе.
«Рады! Рада, что сыну дозвонилась и что выехали из этого кошмара. Что больше не будем слышать ничего (взрывов — Прим. ред.). Спасибо!» — говорит жительница Казачьей Локни.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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